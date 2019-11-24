Haberler » Güncel » Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği - Haber

Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

24.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:20Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
'ın başkenti Bişkek'teki Türk Ortaokulu'nda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuştu.
Annesinin emekli öğretmen olduğunu, kardeşinin de halen öğretmenlik yaptığını belirten Fırat, "Burada olduğu gibi Türkiye'de ve dünyanın her tarafında görev yapan öğretmenlerimiz hakikaten bizim için rol modeldir." dedi.
Eğitim Müşaviri Harun Karcı, Türkiye'de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Bir insanı yetiştirmeyi dünyanın en büyük zenginliği olarak gören öğretmenlerimize gerekli saygı, sevgi ve hürmeti her zaman göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bişkek Türk Okulu Müdürü İlknur Yenal de öğretmenlik anılarını davetlilerle paylaşarak, "En iyi yapacağım ve yaptığım iş öğretmenlik olduğu için bu mesleği seçtim. Ömrüm yettiği sürece bu işi yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Programda, "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkının işaret diliyle sunumu ile çeşitli müzik ve şiir dinletileri yapıldı.

Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:27 Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü
21:26 DHA YURT BÜLTENİ-17
21:26 SAMSUN ÇOCUKLARA TRİBÜNDE OYUNCAK YAĞMURU SÜRPRİZİ
21:26 Kazayla 3 yaşındaki kızını vurdu
21:25 Silah temizlerken kızını vurdu, "Yorgun mermi kurbanı" dedi
20:35 Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
20:30 Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 21:28:43