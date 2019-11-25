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Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

25.11.2019 01:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 01:23
'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
'ın başkenti Bişkek'teki Türk Ortaokulu'nda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuştu.
Annesinin emekli öğretmen olduğunu, kardeşinin de halen öğretmenlik yaptığını belirten Fırat, "Burada olduğu gibi Türkiye'de ve dünyanın her tarafında görev yapan öğretmenlerimiz hakikaten bizim için rol modeldir." dedi.
Eğitim Müşaviri Harun Karcı, Türkiye'de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Bir insanı yetiştirmeyi dünyanın en büyük zenginliği olarak gören öğretmenlerimize gerekli saygı, sevgi ve hürmeti her zaman göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bişkek Türk Okulu Müdürü İlknur Yenal de öğretmenlik anılarını davetlilerle paylaşarak, "En iyi yapacağım ve yaptığım iş öğretmenlik olduğu için bu mesleği seçtim. Ömrüm yettiği sürece bu işi yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Programda, "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkının işaret diliyle sunumu ile çeşitli müzik ve şiir dinletileri yapıldı.
Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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