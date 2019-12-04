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Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı

Kırgızistan'da 2015 yılında hükümetin kararnamesiyle kurulmuş Manas Destanı Günü kutlandı.

04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:49Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı
'da 2015 yılında hükümetin kararnamesiyle kurulmuş Manas Destanı Günü kutlandı.

Kırgızistan'da Kırgız Türklerinin ulusal destanı olan Manas Destanı Günü kutlandı. Sooronbay Ceenbekov, 31 Ocak 2019 tarihli kararnamesi ile kurulan Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisi'ni ziyaret etti. Akademiyi inceleyen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, manasçılar (Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı'nı kopuz eşliğinde söylemeyi meslek edinen kişilere verilen ad) tarafından Manasçılık geleneğine uygun olarak okudukları Manas Destanı'ndan bölümler dinledi. Ziyaret çerçevesinde temsilciler, yazarlar ve şairlerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ceenbekov, Manas Destanı Günü münasebetiyle katılımcıları tebrik ederek Manas Destanı'nın tarihin kalıcı bir mirası olduğunu, Kırgız halkının ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'un ise halk kültürünün kalıcı bir değeri olduğunu vurguladı.

"Kırgız-Manas-Cengiz" birbirinden ayrılmaz kavramlar

Ceenbekov, Cengiz Aytmatov'un destanın yayılması ve yaygınlaştırılmasındaki özel rolüne işaret ederek "Kırgız-Manas-Cengiz" kavramlarının ayrılmaz olduğunu sözlerine ekledi. Ceenbekov, akademinin faaliyetlerinin, Cömert Manas'ın ruhunun gücü ve Cengiz Aytmatov'un bilgeliğine dayanması gerektiğinin altını çizdi. Toplantı katılımcıları ve Cengiz Aytmatov'un aile ve akrabaları, gençlerin ahlaki eğitimi ve kültür alanının gelişimi konusunda Cumhurbaşkanı ile görüş alışverişinde bulundu. - BİŞKEK

Cengiz Aytmatov, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

Kaynak: İHA

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