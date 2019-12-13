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Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

13.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:05Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem
'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yerel saatle 10.39 sıralarında 5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, merkez üssünün Kırgızistan'ın Açık Suu köyünden 15 kilometre kuzeydoğuda, Kaşka Suu köyünden 17 kilometre güneyde, Oş kentinden 120 kilometre güneybatıda yer aldığı belirtildi.
Ayrıca Açık Suu'da 4.5, Kaşka Suu, Cayılma, Gaz'da 4 büyüklüğünde, Kara Kabak, Sarı Mogol'do 3.5, Kara Şıbak, Kabık, Bor Döbö, Taldı Suu'da 3, Kara Kindik ve Şibe köylerinde 2.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına dair yetkililere ulaşan bir bilgi olmadığı kaydedildi.
(İHA)

Kırgızistan, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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