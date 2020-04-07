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Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirenleri mezarı başında andı.

07.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:12
Kırgızistan'da
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirenleri mezarı başında andı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında halkın katılamadığı Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen resmi törende, 7 Nisan 2010 Halk Devrimi'nde yaşamını yitirenlerin kabirlerine çelenk ve çiçekler konuldu.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Yüksek Mahkeme Başkanı Gülbara Kaliyeva, eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'un katıldığı törende, katılımcıların sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkat çekti.
Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev 3 günlük ev karantinasında bulunduğu için törene katılamazken, Müftü Maksatbek Toktomuşev tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı olayların sonunda iktidar devrilmiş, güvenlik güçlerinin muhalefet taraftarlarına açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Dönemin Devlet Başkanı Kurmanbak Bakiyev ülkeden kaçarak Belarus'a sığınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı - Haberler

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