02.07.2019 12:25
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Kırgızistan'da 93 kişi yemekten zehirlendi

Kırgızistan

Kırgızistan'ın Tokmok şehrinde 93 kişi düğünde yedikleri yemekten zehirlendi.

Kırgızistan 'ın Tokmok şehrinde 93 kişi düğünde yedikleri yemekten zehirlendi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından ve yerel basından edinilen bilgilere göre, Tokmok kentinde 29 Haziran Cumartesi günü düğüne katılan 93 kişi yedikleri yemekten zehirledi. 1 Temmuz'da mide bulantısı, baş dönmesi, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere müracaat eden Tokmok, Bişkek, Narın ve Isık Göl sakinlerine gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. 39 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Devlet Sıhhi ve Epidemiyolojik Gözetimi konuyla ilgili soruşturma yürütürken, laboratuvar testleri içinse yiyecek kalıntıları ve yıkama suyu örnekleri alındı. - BİŞKEK
Kaynak: İHA
kırgızistan , 29 haziran , yerel , baka , 3. Sayfa

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