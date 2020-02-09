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Kırgızistan'da atlı top oyunu tanıtıldı

Batı ülkelerinde oynanan geleneksel atlı top oyunu (Horse-Ball), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te tanıtıldı.

09.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:13
Batı ülkelerinde oynanan geleneksel atlı top oyunu (Horse-Ball), 'ın başkenti Bişkek'te tanıtıldı.
Kırgızistan'ın kuzeyinde bir açık hava hipodromunda Kırgızistan, ve Kanadalı oyunculardan oluşan iki takım atlı top oyunu oynadı.
Kırgızistan'da tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlenen oyunun tanıtım gösterisi, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.
Kırgızistan'da 2011 yılında atlı top oyunu federasyonunu kuran Munarbek Kuldanbayev, AA muhabirine, bu oyunun sadece Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesi Toktogol ilçesinde oynandığını anlattı.
Kuldanbayev, oyunu ülke geneline yaymayı arzuladıklarını belirtti.
Kırgız Kök Börü oyunu ile atlı top oyununun birbirinden çok farklı iki oyun türü olduğunun altını çizen Kuldanbayev, atlı top oyununun bu yıl Türkiye'de yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları listesine eklenmesinin faydalı olacağını söyledi.
Oyunun Fransız Takım Kaptanı Heyer Bremondi de Kırgızistan'ın, bu yıl Fransa'da ağustos ayında yapılacak atlı top oyununun Dünya Şampiyonası'na davet edildiğini belirterek, "Kırgız Kök Börü oyuncularını Dünya Şampiyonası'nda görmekten büyük mutluluk duyacağız." diye konuştu.
Kırgızistan'da atlı top oyunu tanıtıldı

Kırgızistan, Fransa, Güncel

Kaynak: AA


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