Kırgızistan'da çocuklardan "Ya Ramazan duası"

Kırgızistan
'da çocuklar, geleneksel olarak ramazanın son günlerinde iftardan sonra "Caramazan (Ya Ramazan duası)" adı verilen manileri okuyarak bayramı müjdeliyor.
Başkent Bişkek'te çocuklar, ibadetlerin kabul olunması ve bayramın gelişini müjdelemek için ramazan geleneklerinden Caramazan manisini, orucun son günlerinde, iftarlardan sonra kapı kapı dolaşarak ezbere söylüyor.
Çocukları dinleyen başkentliler de bahşiş ve şeker veriyor.
Manilerde, ailelerin şerefi, soyu, ailesi, çocukları ve malları övülürken, ev sahibine sağlık, zenginlik ve mutluluk, orucunun kabul olunması gibi iyi dileklerde bulunuluyor.
Bazı çocuklar geleneksel müzik aletleri de çalarak mani etkinliklerine renk katıyor, bazıları ise bu geleneği harçlık yöntemi olarak görüyor. Büyükler ise Caramazan geleneğinin yaşatılmasından memnuniyet duyuyor.
Geleneğe göre, ramazan ayının son günlerinde okunan Caramazan manisinde sözü geçen duaların kabul edileceğine inanılıyor. Ülkede Caramazan manisini kız çocuklarının okuması ve mani okuyanların eli boş geri çevrilmesi tasvip edilmiyor.
Kırgızistan Başmüftülüğü, ülkede Ramazan Bayramı
'nın yarın kutlanacağını ilan etmişti.
Kaynak: AA
Kırgızistan
, Güncel