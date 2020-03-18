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Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı

Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

18.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:01
Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı
Kırgızistan 'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.

Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Kırgızistan, Sabah, Güncel

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