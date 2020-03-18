Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı
Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.
18.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:20
Kırgızistan 'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.
Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor.
(İHA)
Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.
Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Kırgızistan, Sabah, Güncel
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