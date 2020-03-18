Menü
Haberler››Güncel››- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı - Güncel

- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı

- Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

18.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:43
- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı
- Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı
BİŞKEK - Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.
Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor.

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Kırgızistan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Güncel
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Güncel
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı