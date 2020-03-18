Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
18.03.2020 08:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:08
Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre 'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.
Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre 'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Kırgızistan, Umre, Güncel
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