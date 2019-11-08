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Kırgızistan'da kafede patlama, yaralılar var

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan bir kafede 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

08.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:24 Kırgızistan'da kafede patlama, yaralılar var
'ın başkenti Bişkek'te bulunan bir kafede 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Kırgızistan'da bir kafede patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu belirtilirken net bir sayı açıklanamadı. Görgü tanıkları, kafede meydana gelen ilk patlamanın ardından iki patlamanın daha olduğunu belirtti. Patlamanın ardından alev alev yanan kafede bulunan 2 kişi tahliye edildi. Olaya müdahale eden yetkililerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre yüksek basınçlı gaz tüplerinin patlamaya neden olabileceği bildirildi. - BİŞKEK

Kırgızistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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