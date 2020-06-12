Kırgızistan'da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındı

Camiye vatandaşların gelmesi Baş Müftü Maksatbek Toktomuşev'in namazı kıldırması Cematin namazda tedbirlere dikkat etmesi - Kırgızistan'da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındıBİŞKEK - Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve 8 Haziran'da...

12.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:37
Camiye vatandaşların gelmesi
Baş Müftü Maksatbek Toktomuşev'in namazı kıldırması
Cematin namazda tedbirlere dikkat etmesi - Kırgızistan'da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındı
BİŞKEK - Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve 8 Haziran'da yeniden ibadete açılan camilerde salgına karşı tedbirler alınarak ilk cuma namazı kılındı.
Bişkek'teki merkezi İmam Serahsi Camisi'nin girişinde ateş ölçümü yapıldı ve maske dağıtıldı. Önlemler kapsamında, camide 1,5 metre mesafeye dikkat edilerek namaz kılındı. Baş Müftü Maksatbek Toktomuşev'un kıldırdığı cuma namazın ardından yapılan duada salgının sona ermesi ve hastalara acil şifa temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in kabinesinin hazırladığı ve parlamentonun kabul ettiği 2020 yılı bütçe kesintisini onaylandı. Bütçede yaklaşık 383 milyon dolar kesintisi yapıldı.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 37 artarak 2 bin 166'ya, taburcu edilenlerin sayısı 38 artarak 1668'e yükseldi. 1693 kişinin hastanelerde gözetim altında, 9 bin 272 kişinin ise ev karantinasında bulunduğu ülkede, bugüne kadar 26 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Kırgızistan’da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, 21 Mart, Müftü, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Edirne’ye girişler 14-17 Haziran’da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe’yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Haberler››Güncel››Kırgızistan'da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:55: Isparta'da vatandaşların üzerine 3 ton gül suyu ve 1,5 ton gül çiçeği serpildi - Haber 21:49: Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı - Haber 21:47: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haber 21:45: Denizli'de yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haber 21:45: Son Dakika: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 21:25: İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu - Haber 21:09: Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı - Haber 21:09: Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez - Magazin 18:35: Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı - Haber 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi