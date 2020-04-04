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Kırgızistan'da keman sanatçısı Jılkıbayeva, balkonundan komşularına Türk dizi müziklerini çaldı

Kırgızistan'da keman sanatçısı Asiya Jılkıbayeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde evinde kaldığı sürede balkondan komşularına Türk dizi müziklerini çalarak, mini konser verdi.

04.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:20
Kırgızistan 'da keman sanatçısı Asiya Jılkıbayeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde evinde kaldığı sürede balkondan komşularına Türk dizi müziklerini çalarak, mini konser verdi.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, vatandaşlar zaruri olmadıkça evlerinden çıkmıyor.
İnsanların moralini yüksek tutmak için Kırgızistan Kültür Bakanlığı, internet üzerinden canlı yayında konser vermek isteyen ünlü sanatçılara destek oluyor.
Bazı ses sanatçıları ile müzisyenler, sosyal medya takipçilerine veya balkonlardan komşularına moral vermek amacıyla "mini konser" etkinlikleri düzenlemeye başladı.
Keman sanatçısı Jılkıbayeva da evinin balkonunda komşularına "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk dizilerinin jenerik müziklerini çaldı.
Kırgız geleneksel eserlerinin yanı sıra ünlü Türk dizilerin müziklerini kemanıyla çalan Jılkıbayeva, o sırada kendisini dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.
"Bu süreci, müzikle geçirerek moralimizi yüksek tutmalıyız"
Jılkıbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Issık Göl bölgesine bağlı Karakol şehrinde dünyaya geldiğini, 4 yaşından bu yana müzikle ilgilendiğini ve çok sayıda enstrümanı çalabildiğini söyledi.
Kovid-19'la mücadelede evde kaldıkları sürede komşularının hüzünlenmemeleri için balkonundan ilk kez mini konser verdiğini anlatan Jılkıbayeva, "Bu zor dönemde komşularıma moral vermek istiyorum. Bu salgınla mücadelede benim de bir katkım olsun istedim. Bugün ilk kez balkondan konser verdim ve çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.
Türk dizi müziklerinin ülkede çok sevildiğini vurgulayan Jılkıbayeva, bu eserleri kemanıyla severek çaldığını kaydetti.
Jılkıbayeva, insanların müzik dinlemesi için her türlü imkanının bulunduğuna işaret ederek, "Bugünlerde herkes evinde. Nefesler kesildi. Hayatımızı ve birbirimize olan ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz. Bu süreci, şifa veren müzikle geçirerek moralimizi yüksek tutmalıyız." diye konuştu. Kırgızistan’da keman sanatçısı Jılkıbayeva, balkonundan komşularına Türk dizi müziklerini çaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, Güncel

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Kırgızistan'da keman sanatçısı Jılkıbayeva, balkonundan komşularına Türk dizi müziklerini çaldı
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Haberler ›› Güncel ››Kırgızistan'da keman sanatçısı Jılkıbayeva, balkonundan komşularına Türk dizi müziklerini çaldı - Haberler

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