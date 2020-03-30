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Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle evde kalan ünlü müzisyen, takipçilerine moral veriyor

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde evde kalan ünlü müzisyen Kayrat Primberdiyev, sosyal medya üzerinden mini konserler veriyor.

30.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:07
Kırgızistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde evde kalan ünlü müzisyen Kayrat Primberdiyev, sosyal medya üzerinden mini konserler veriyor.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, başkent Bişkek'te konser, tiyatro ve düğün gibi etkinlikler yapılmıyor.
Herkes gibi evinden dışarı çıkmayan müzisyen Primberdiyev, sosyal medyada, takipçilerinden hijyen kurallarına uymalarını ve evde kalmaya devam etmelerini isteyerek herkese şarkılarıyla moral veriyor.
Rusya'da "O Ses" şarkı yarışmasıyla 2015'ta ünlenen Primberdiyev, Facebook ve Instagram'da belirli günlerde canlı yayın yaparak hayranlarıyla bir araya geliyor.
"İnşallah, tüm zorlukların üstesinden geleceğiz"
Primberdiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızca, Rusça ve İngilizce şarkılarıyla 14 yıldır sahne aldığını söyledi.
Salgın nedeniyle ülkede bir aydır konser programlarının düzenlenmediğini anlatan Primberdiyev, ailesiyle evde kalmaya ve sadece evinin yakınındaki markete gittiklerini söyledi.
Primberdiyev, evde boş oturmadığını, yeni şarkı sözleri yazdığını ve kendisini konserlerine hazırladığını da ifade etti.
Evden takipçilerine keyifli dakikalar yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Primberdiyev, şunları kaydetti:
"Karantina günlerinde sevenlerimin moralini yüksek tutmak için sosyal medya hesaplarımdan canlı yayın yaparak mini konserler veriyorum. İleride büyük konserler bizi bekliyor. Bugünlerde kendinize dikkat edin. Salgınla ilgili uyarılara uyun. Maskesiz dışarıya çıkmayın. Biraz sabredelim, güzel günler bizi bekliyor. İnşallah, tüm zorlukların üstesinden geleceğiz."
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Kırgızistan’da Kovid-19 nedeniyle evde kalan ünlü müzisyen, takipçilerine moral veriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, Güncel

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Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle evde kalan ünlü müzisyen, takipçilerine moral veriyor
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