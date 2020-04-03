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Kırgızistan'da Kovid-19 tedbirleri

Bişkek şehrindeki sakinlik Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler Ailelere un yardımı yapılması Sağlık Bakanının düzenlediği basın toplantısı Çin'den yapılan yardımın Kırgızistan'a ulaşması BİŞKEK - Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı tedbirler artıyor.

03.04.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:57
Bişkek şehrindeki sakinlik
Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler
Ailelere un yardımı yapılması
Sağlık Bakanının düzenlediği basın toplantısı
Çin'den yapılan yardımın Kırgızistan 'a ulaşması
BİŞKEK - Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı tedbirler artıyor.
Kırgızistan'da OHAL'i ihlal cezaları sıkılaştırıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, OHAL ve karantina kuralları ihlal edenlere cezaların ağırlaştırılmasını öngören kanunu onayladı.
Kanun maskesiz dışarı çıkanlara 11 dolar, sebepsiz ziyaretlere 35 dolar ve virüsü kasıtlı bulaştıranlara 2 bin 238 dolar para cezası verilmesini öngörüyor.
Kovid-19 kaynaklı bir ölümün yaşandığı Kırgızistan'da vaka sayısı 130 olarak açıklanmıştı. Kırgızistan’da Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Güncel

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Kırgızistan'da Kovid-19 tedbirleri
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Haberler ›› Güncel ››Kırgızistan'da Kovid-19 tedbirleri - Haberler

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