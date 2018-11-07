Kırgızistan'da Tarihi ve Ecdadı Anma Günü - Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov, 1930'lu yıllarda yüzlerce işçi, köylü, üretken kesim, aydınlar, ulusal ekonomi uzmanları ve parti çalışanlarının siyasi zulmün mağdurları olduğunu belirterek, "Son çalışmalara göre, 1930'larda 20 binden fazla kişi Kırgızistan topraklarında dönemin rejiminin kurbanı oldu. Kesinlikle bu büyük bir trajedi. Kırgız halkı için geri dönüşü olmayan bir kayıp yaşandı." dedi.
Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen Ürkün Anıtı'nın yanı sıra Stalin
döneminde 1937 yılında öldürülen 138 aydının, dünyaca ünlü Kırgız romancı Cengiz Aytmatov
ile "7 Nisan
Şehitleri"nin kabirlerin de yer aldığı Ata Beyit Mezarlığı'nda (Baba mezarı) anma töreni düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurbanların yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende anıtlara çiçek bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü"nün iki yıl önce Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanının 100. yıl dönümünün anısına ilan edildiğini hatırlattı.
"Kırgız halkı için geri dönüşü olmayan kayıplar yaşandı"
Ceenbekov, 1932'de binlerce Kırgız'ın sürgüne tabi tutulduğunu, 5 bin kişinin halk düşmanı ilan edildiğini anımsatarak, "Rus İmparatorluğu'ndaki zor yıllar, 1916 ulusal kurtuluş mücadelesi ve 'Ürkün' gibi olayların Kırgız halkını sınadığını ve geri dönüşü olmayan büyük kayıplar yaşattığını" söyledi.
Sovyetler döneminde yaşanan derin dram ve trajedi dolu olayların Kırgız halkının tarihinde silinmez iz bıraktığını dile getiren Ceenbekov, Sovyetler Birliği
döneminde tarım ülkesinden sanayi ülkesine dönüşen Kırgızistan'da aynı zamanda siyasi zulüm, sürgün ve mülksüzleştirme, kitlesel baskı olayları yaşandığını anlattı.
Ceenbekov, 80 yıl önce bu tarihlerde Jusup Abdrahmanov, Murat Salihov, Osmankul Aliyev, Bayalı İsakayev, Kasım Tınıstanov, Erkinbek Esanaliyev ve Torekul Aytmatov'un da aralarında bulunduğu 138 aydının idam edildiğini anımsattı.
O dönemde, "İnfaz edilen masum insanlarla ilgili bilgi toplamaya devam edeceğiz" diyen Ceenbekov, atalarının hatırasına, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (MGDK) tarafından "Tarihi Adaletin Restorasyonu" başlıklı üçüncü derlemenin kısa süre önce yayımlandığını kaydetti.
Ekonomi,İşçi,Cumhurbaşkanı,Kırgızistan
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:49