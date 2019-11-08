Haberler » Güncel » Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

08.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:52 Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı
'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Bir iş merkezinin birinci katındaki kafede öğle saatlerinde tüp patladı.
Görgü tanıkları, iki patlama sesi duyduklarını belirtti. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralananlar, polis araçları ve ambulanslarla hastaneye taşındı.
ekipleri işletmenin mutfak bölümünde bir kadının cesedi bulundu.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kafede 1 kadın işçinin öldüğü ve 3'ü çocuk toplam 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, patlamayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması talimatı verdi.

Kırgızistan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:50   10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
14:50   Hekimhan'da asfaltlama çalışması
14:50   Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlen hava harekatında 9...
14:49   flaş
14:44   Başkan Başdeğirmen'den Mevlid-i Nebi mesajı
14:17   Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: İyi hazırlık yapıyoruz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
13:16   Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:50:30