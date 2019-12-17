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Kırgızistan'da uranyum madenciliği resmen yasaklandı

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, uranyum ve toryum yataklarının araştırılması ve çıkarılmasını yasaklayan kanunu onayladı.

17.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:02Kırgızistan'da uranyum madenciliği resmen yasaklandı
'da Sooronbay Ceenbekov, uranyum ve toryum yataklarının araştırılması ve çıkarılmasını yasaklayan kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un ülkede uranyum ve toryum yataklarının keşfi, incelenmesi ve çıkarılması ile ilgili faaliyetleri yasaklayan kanunu imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yasa ile halkın ve çevre ve su kaynaklarının sağlığının yanı sıra vatandaşların yaşamı, çalışması ve eğlence hakkının korunmasının amaçlandığı vurgulandı.
Ülkedeki çevreciler, uranyum üretimi için verilen lisansların iptal edilmesini ve uranyum üretiminin yasaklanmasını istemişti.
Meclis ilgili kanunu 31 Ekim'de kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

Kaynak: AA

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