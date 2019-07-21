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Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı: 6 yaralı

Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı.

21.07.2019 16:09 Kırgızistan
Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Olay, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bir otomobil yarışında, yerel saatle 13.00 sıralarında meydana geldi. Hızla viraja giren yarış otomobilinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Otomobilini dönme anı
-Kontrolü kaybederek izleyenlerin arasına dalması
-Kaza sonrası sağlık ekiplerinin yaralananlara müdahalesi


Kaynak: DHA
Kırgızistan, Güncel

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