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Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı 6 yaralı

Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı 6 yaralıKırgızistan, (DHA)- Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı.

21.07.2019 16:30
Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı 6 yaralı
Kırgızistan, (DHA)- Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Olay, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bir otomobil yarışında, yerel saatle 13.00 sıralarında meydana geldi. Hızla viraja giren yarış otomobilinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi. Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı 6 yaralı
Kaynak: DHA
Kırgızistan, DHA, Güncel

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