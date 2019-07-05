05.07.2019 15:24
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Kırgızistan'da yenilikçi teknolojilere dayalı sanayileşmeye vergi desteği

Kırgızistan

Kırgızistan'da yenilikçi teknolojilere dayalı her türlü sanayi üretimi yapacak yeni yatırımcı işletmelere yönelik teşvik ve destek paketi açıklandı.

Kırgızistan'da yenilikçi teknolojilere dayalı her türlü sanayi üretimi yapacak yeni yatırımcı işletmelere yönelik teşvik ve destek paketi açıklandı.
Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1 Ocak 2019'dan sonra 30 ilde ve tüm köylerde açılan veya açılacak olan sanayi işletmelerinin 5 yıl emlak, satış, gelir ve arazi vergilerinden muaf tutulduğu bildirildi.
Açıklamada, vergi muafiyetinin, hafif sanayi ve gıda sanayisi, elektrik enerjisi, tarım ürünlerinin işlenmesi, montaj ve ihracata yönelik her türlü üretime dayalı sanayi sektörlerinde uygulanacağı ifade edildi.
Hükükümetin belirlediği yerleşim birimlerinde uygulanan vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen yeni işletme sahiplerinin yerel makamlara başvurması gerektiği kaydedilen açıklamada, yerel makamlarca hazırlanan anlaşma temelinde yararlanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Başbakanlık Basın Merkezi, Kırgızistan, Ekonomi

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