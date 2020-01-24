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Kırgızistan'dan Çin'den et ithalatına geçici olarak kısıtlama

Kırgızistan, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili durumun normal hale dönüşene dek sınır komşusu Çin'den et ithalatına geçici olarak kısıtlama getirdiğini açıkladı.

24.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:13Kırgızistan'dan Çin'den et ithalatına geçici olarak kısıtlama
, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili durumun normal hale dönüşene dek sınır komşusu Çin'den et ithalatına geçici olarak kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Kırgızistan Veteriner ve Sağlık Güvenliği Devlet Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgınıyla ilgili durumun normalleşmesine kadar Çin'den gelen et ürünlerinin ithalatına geçici kısıtlamalar getirildiği kaydedildi. Devlet Veteriner Müfettişliğinin güvenlik sebebiyle sınır kontrol noktalarındaki kontrolü güçlendirdiği aktarıldı.

22 Ocak 2020 tarihinden beri Kırgızistan'ın sınır kontrol noktalarında, Bişkek ve Oş havaalanlarında önlemler alınmaya başlamış, termal kameralar konulmuştu. - BİŞKEK

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Güncel

Kaynak: İHA

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