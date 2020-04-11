Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırgızistan'dan dönemeyen Türk öğrenciler KTMÜ Öğrenci Evi'nde misafir ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te eğitim veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan Türk öğrenciler, üniversite personeli tarafından misafir ediliyor.

11.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te eğitim veren Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan Türk öğrenciler, üniversite personeli tarafından misafir ediliyor.
Ülkede eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, üniversitenin Cengiz Aymatov Kampüsü'ndeki Öğrenci Evi'nde kalan yaklaşık 200 Türk öğrenci 8 Nisan'da başlayan uzaktan eğitime katılıyor.
Maddi destek alan öğrencilere ücretsiz olarak günde iki öğün yemek veriliyor ve kantin açık tutuluyor. Üniversite mensuplarının eşleri tarafından hazırlanan yemekler de öğrencilere ikram ediliyor.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da 355 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Bunlardan bugün itibariyle herhangi bir sorun tarafımıza intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kırgızistan'a dönemeyen KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, AA muhabirine video konferansla yaptığı açıklamada, "Öğrencilere üniversite personelinin maddi yardımlarıyla her gün iki kere ücretsiz sıcak çorba, sandviç, pizza, börek, yoğurt gibi yemekler ikram ediliyor." dedi.
Balcı, öğrencilerin taleplerini karşılamaya devam edeceklerini belirtirken, öğrencilere ev yemeklerini hazırlayarak ikramda bulunan üniversite mensuplarının eşlerine de teşekkür etti.
Üniversitede Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere değinen Balcı, kampüse artık personel getiremediklerini, bunun için en az personelle hizmetleri yürütmeye çalıştıklarını hatırlattı.
Söz konusu öğrencilerden Muhammed Mustafa Bakır, yerli öğrencilerin evlerine gönderildiklerini belirterek, "Üniversitemizin Kovid-19 ile ilgili yeterli önlemler aldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Yaşanan süreci atlatmayı beklediklerini söyleyen Muhammed Aktaş ise "Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Şahsi talebim bulunmuyor. Maddi destek de sağlandı." diye konuştu.
Kübra Albayrakçı da herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade ederek, bu sürecin bir an önce bitmesini ve Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.
Olağanüstü hal ve 20.00 - 07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısı 339'a çıktı. Kırgızistan’dan dönemeyen Türk öğrenciler KTMÜ Öğrenci Evi’nde misafir ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Kırgızistan'dan dönemeyen Türk öğrenciler KTMÜ Öğrenci Evi'nde misafir ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: Koronovirüs önlemleri sürüyor - Vali Aydın Baruş'un açıklaması - Haber 18:44: Muğla'da bir gazeteci evden çıkamayanlara 1500 ekmeği ücretsiz dağıttı - Haber 18:42: Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğünden milletvekili Türkkan'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 18:42: Zonguldak'ta "sigara almak" için sokağa çıkan 2 kişiye ceza uygulandı - Haber 18:38: 'İhtiyacın varsa bu ara; Edremit Belediyesi'ni ara!' - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin