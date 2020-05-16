Kırgızistan'dan getirilen 146 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi

Kırgızistan'dan getirilen 146 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kırgızistan'dan getirilen 146 Türk vatandaşı, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

16.05.2020 21:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:05
Kırgızistan'dan getirilen 146 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kırgızistan'dan getirilen 146 Türk vatandaşı, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kırgızistan'da bulunan 146 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı. Burada bir kez daha kontrolleri yapılan vatandaşlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Kırgızistan’dan getirilen 146 kişi, Bolu’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırgızistan, Bolu, Güncel, Haber

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