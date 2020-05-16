Kırgızistan'dan getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildi

Kırgızistan'dan uçakla İstanbul'a getirilen 146 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

16.05.2020 20:37 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:39

Kırgızistan'dan uçakla İstanbul'a getirilen 146 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kırgızistan'dan havalanan Tük Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 146 yolcu, polis eşliğinde otobüslerle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kırgızistan’dan getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, İstanbul, Bolu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye’deki Karantina Adası’nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Haber
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak’ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Haber
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Haberler››Güncel››Kırgızistan'dan getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:15: ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı - Haber 22:14: Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini binlerce kişi protesto etti - Haber 22:13: 19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular - Haber 22:09: ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı - Haber 22:08: Nepal'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm görüldü - Haber 21:43: 6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi - Haber 21:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı - Haber 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 13:54: Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti - Haberler