Kırgızistan’dan getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildi

Kırgızistan'dan uçakla İstanbul'a getirilen 146 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kırgızistan'dan havalanan Tük Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 146 yolcu, polis eşliğinde otobüslerle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.