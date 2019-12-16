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Kırgızistan ekonomisi 2019'da yüzde 4,9 büyüdü

Kırgızistan ekonomisi, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüdü.

16.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:58Kırgızistan ekonomisi 2019'da yüzde 4,9 büyüdü
ekonomisi, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüdü.
Milli İstatistik Komitesi, bu yılın gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Ekonomik büyümede yavaşlamanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Ocak-Kasım 2019'daki gayri safi yurtiçi hasılanın 513 milyar som (7 milyar 344 milyon 309 bin 234) olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Komitenin dış ticaret verilerine göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 5 milyar 600 milyon dolar olan ülkenin dış ticaret hacmi, 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.
Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacmi ise yüzde 3,8 azalışla 2 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırgızistan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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