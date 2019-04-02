Kırgızistan'ı 2018'de 1 Milyon 400 Bin Yabancı Turist Ziyaret Etti

Kaynak: AA

Kırgızistan'ı geçen yıl 1 milyon 400 bin yabancı turist ziyaret etti.Milli İstatistik Kurumu, 2018 yılında Kırgızistan'a gelen yabancı turist sayısına ilişkin son verileri açıkladı.Açıklamada, verilerin bir önceki seneye göre değişiklik göstermediği, ülkeyi geçen yıl da 1 milyon 400 bin yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.Kırgızistan'ın turizm gelirlerinin gayri safi milli hasıla içindeki payının yüzde 5 olduğu, bunun da 420 milyon 290 bin dolara tekabül ettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu dönemde turistlere 486 tesiste konaklama ve servis hizmetinde bulunulduğu bildirildi.Açıklamada, yaklaşık 1 milyon yabancı turistin ülkenin kuzeyinde tatil merkezi olarak anılan Issık Bölgesi'ni tercih ettiği vurgulandı.Öte yandan, Kırgızistan Sınır Devlet Hizmetleri, geçen yıl ülkeye çoğunluğu Kazakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan olmak üzere 7 milyondan fazla ziyaretçi girişinin olduğunu açıkladı.