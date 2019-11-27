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Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki kapsamlı iş birliği programı kabul edildi

Kırgızistan ile Kazakistan arasında 2020-2022 yıllarını kapsayan iş birliği programı kabul edildi.

27.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:33
ile arasında 2020-2022 yıllarını kapsayan iş birliği programı kabul edildi.
Kırgızistan Sooronbay Ceenbekov, başkent Bişkek'e gelen Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.
Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi'nde yapılan baş başa görüşmenin ardından "Kırgızistan-Kazakistan Yüksek Düzeyli Konseyi (YSDK) 5. Toplantısı" düzenlendi.
Bu kapsamda, Kırgızistan ile Kazakistan arasında 2020-2022 yıllarını kapsayan iş birliği programı ve ortak deklarasyon kabul edildi. Göç, askeri, lojistik, mali suçlarla mücadele, sağlık, metrolojik denetimin yürütülmesinde tecrübe alışverişi alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
"İki ülke arasındaki iş birliği programı tüm sektörleri kapsıyor"
Toplantı sonrası Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi.
Ceenbekov, gerçekleşen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde, ikili gündemlerindeki tüm konuları samimi şekilde değerlendirme imkanı bulduklarını aktardı.
İki ülke arasında YSDK'nin 5'inci toplantısının 5 yıl aradan sonra yapıldığını anımsatan Ceenbekov, şöyle devam etti:
"Kırgızistan ile Kazakistan arasında 2020-2022 yıllarını kapsayan iş birliği programı kabul edildi. İki ülke arasındaki kapsamlı iş birliği programı, tüm sektörleri kapsıyor. Kırgız tarafı, genel olarak görüşmelerin sonuçlarından ve verimli iş birliğinden memnun. Bugünkü görüşmelerimiz siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel iş birliğinin gelişmesine ivme kazandıracak."
"Kırgızistan, Kazakistan için kardeş ve dost komşu ülkedir"
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev de "Son 5 yıl, ülkelerimiz için dünya pazarındaki olumsuz gidişat nedeniyle kolay geçmedi. Kırgızistan, Kazakistan için kardeş ve dost komşu ülkedir. Ata babalarımız, tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde yaşadı. Kötü günlerinde birbirine destek oldu. Bugün, bu tarihi bağlar sayesinde ilişkilerimizi geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ikinci en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret eden Tokayev, iki ülke ticaret hacminin yüzde 30 oranında artarak 900 milyon dolara yaklaştığını vurguladı.
Tokayev, Kazak sermayesiyle Kırgızistan'da yaklaşık bin 900 şirketin çalıştığının altını çizerek Kazak iş adamların yatırımlarına Kırgız hükümetin iyi muamele göstermeye ve destek vermeye devam edeceğine inandığını kaydetti.
Daha sonra Ceenbekov ile Tokayev, Bişkek'e 20 kilometre mesafedeki "Ata Beyit" Ulusal Anıt Mezarlığı'ndaki 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanın anısına dikilen anıtı ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov mezarını ziyaret ederek dua etti.
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki kapsamlı iş birliği programı kabul edildi

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA


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