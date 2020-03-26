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Kırgızistan, koronavirüs nedeniyle IMF'den mali yardım istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 44 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen ülkesi için Uluslararası Para Fonundan (IMF) mali yardım talebinde bulundu.

26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:10
Kırgızistan, koronavirüs nedeniyle IMF'den mali yardım istedi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 44 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen ülkesi için Uluslararası Para Fonundan (IMF) mali yardım talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda IMF Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan'ı kabul eden Ceenbekov, Kovid-19 salgını nedeniyle mali yardım istedi.
Görüşmede, salgının Kırgızistan ekonomisi üzerindeki etkileri, riskleri ve sonuçları ele alındı.
Ceenbekov, Kırgızistan'ın yapısal reformlarının teşvik edilmesi ve ekonomisinin geliştirilmesinde sürekli destek sağlayan IMF ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, IMF'ye Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek ve salgının olumsuz sonuçlarını hafifletmek amacıyla önleyici tedbirler almak için Kırgızistan'a bütçe desteği tahsis etmesini önerdi.
Pogosyan da IMF'nin Kırgızistan'a bütçe desteği sağlama konusunu hızla ele alacaklarını ifade etti.
Kırgızistan'ın acil finansman başvurusu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Pogosyan, IMF bünyesinde koronavirüsün yayılması nedeniyle ekonomik zarara uğramış ülkelere acil durum desteği sağlamaya yönelik çeşitli seçeneklerin görüşüldüğünü aktardı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Ak Saray, Güncel

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