Kırgızistan Milli Günü resepsiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye , bağımsızlığından bu yana dost ve kardeş ülke Kırgızistan 'ın her zaman yanında yer almış ve Kırgızistan'ın demokratik gelişimi, istikrarı ve ekonomik kalkınmasına da her zaman destek olmuştur." dedi.Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 28'inci yıldönümü dolayısıyla başkentte bir otelde resepsiyon düzenlendi.Kasapoğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 Aralık 1991'de Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna işaret ederek, iki ülke arasında 29 Ocak 1992'de diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini hatırlattı.Bişkek ve Ankara'da 1992'de karşılıklı açılan büyükelçilikler sayesinde ilişkilerin her alanda hızla gelişmeye ve derinleşmeye başladığını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Türkiye, bağımsızlığından bu yana dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın her zaman yanında yer almış ve Kırgızistan'ın demokratik gelişimi, istikrarı ve ekonomik kalkınmasına da her zaman destek olmuştur. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de halklarımız arasındaki kardeşliğe yakışır şekilde tüm imkan ve kabiliyetleriyle Kırgızistan'a destek olmaya devam edecektir."Kasapoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal yapıda sürdürülmesine imkan tanıyan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) ve Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının olağan seyrinde devam etmesinden son derece memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki dönemde ekonomik konuları ele almak üzere Türkiye-Kırgızistan KEK 9. Dönem Toplantısı'nı Ankara'da düzenlenmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 424 milyon dolar olduğunu anımsatan Kasapoğlu, ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda KEK toplantısının gerekli ivmenin yakalanmasına vesile olacağını belirtti."İki ülke ilişkileri stratejik ortaklık seviyesinde"Kasapoğlu, iki ülke parlamentoları arasındaki yoğun temasların da dikkate değer diğer bir nokta olduğuna değinerek, "Kırgız Meclisi Başkanı Dastanbek Cumabekov'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ülkemizi ziyareti, Kırgızistan'da FETÖ konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunması bakımından takdire şayandır." dedi.Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Ülkelerimiz arasında, siyasi, ekonomik-ticari, askeri, kültürel ve diğer tüm alanlarda çok boyutlu yürüttüğümüz ilişkiler, 200'ün üzerinde anlaşma ve protokolden müteşekkil geniş hukuki zemin çerçevesinde sürdürülmektedir." diye konuştu."İki taraf ticari ve ekonomik bağlantıları güçlendirme girişiminde"Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev de Türkiye'nin, bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana ülkesini desteklediğini belirterek, iki ülkenin dilinin ve dininin aynı olduğunun altını çizdi.Ömüraliyev, "Kırgız ve Türk milletlerinin kardeşlik, tarihi ve manevi alanlardaki derin bağları, şu andaki çok çeşitli Kırgız-Türk alakalarının temelini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.Konuşmasında, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Ömüraliyev, "Şimdilerde iki taraf ticari ve ekonomik bağlantıları güçlendirme girişiminde. Bu alandaki en önemli meseleler, yakınlarda gerçekleştirilecek olan Kırgızistan-Türkiye KEK Toplantısı'nda ele alınacaktır." dedi.Büyükelçi Ömüraliyev, şunları kaydetti:"Bugünlerde Kırgız-Türk ilişkilerinin siyasi takviminde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine istinaden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına iştirak amaçlı Türkiye'ye resmi ziyareti söz konusudur. Bu resmi ziyaret ve neticeleri, iki ülke ilişkilerine bir kez daha büyük katkıda bulunacaktır."Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve Ömüraliyev'in beraber pasta kestiği resepsiyon, misafirlere ikramlarla sona erdi.Resepsiyona, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.