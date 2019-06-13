13.06.2019 21:14
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Kırgızistan parlamentosunda "Atambayev" mesaisi

Kırgızistan parlamentosunda "Atambayev" mesaisi

Kırgızistan parlamentosunda, 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla araştırma komisyonu kuruldu.

Kırgızistan parlamentosunda, 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla araştırma komisyonu kuruldu.
Parlamento Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması için kurulan araştırma komisyonuna bir hafta süre tanındığı ifade edildi.
Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkez binası önünde 8 Haziran'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iktidarın yolsuzlukla mücadele politikasını eleştirerek yaşananlara göz yummakla suçladığı parlamentodaki milletvekilleri için "sümüklüler" ifadesini kullanmıştı.
Parlamento daha önce de eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen ve dokunulmazlıklarına sınırlama getiren kanun değişikliğini kabul etmişti.
Söz konusu kanununun yürürlüğe girmesinden sonra Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.
Kaynak: AA
Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

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