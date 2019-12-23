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Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev'den Türkiye'ye teşekkür

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, her yıl 100 Kırgız hastaya ücretsiz tedavi imkanı veren Türkiye'ye teşekkür etti.

23.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:56 Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev'den Türkiye'ye teşekkür
Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, her yıl 100 Kırgız hastaya ücretsiz tedavi imkanı veren 'ye teşekkür etti.
Çolponbayev, AA muhabirinin, Türkiye'deki hastanelerde tedavi görmek isteyen Kırgızistan vatandaşlarının artan talebi konusuyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Her geçen yıl ülkesinde Türkiye'de tedavi görmek isteyenlerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Çolponbayev, "Her yıl 100 Kırgız hastaya ücretsiz tedavi imkanı veren Türkiye'ye müteşekkiriz. Bu çok güzel bir proje. Bu proje sayesinde hastalarımız Türkiye'de çok iyi hastanelerde tedavi imkanı buldu." dedi.
Kosmosbek Çolponbayev, sağlık alanında gelişmek için gayret gösterdiklerini belirterek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından başkent Bişkek'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesinin hizmete açılmasının ardından birçok sağlık sorunun burada çözüleceğine inandıklarını kaydetti.
Çolponbayev, gelecek yıl 150 hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavi imkanı bulacağını sözlerine ekledi.
Türkiye ile Kırgızistan arasında 2014'te sağlık alanında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, her yıl 100 Kırgız hasta Türkiye'de ücretsiz tedavi görüyor.

fahrettin koca, Kırgızistan, Türkiye, Sağlık

Kaynak: AA

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