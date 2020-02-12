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Kırgızistan, Tacikistan sınırında çözüm sürecini yürütecek başbakan yardımcısını değiştirdi

Kırgızistan'da, Tacikistan ile sınır sorununu çözmeye yönelik süreci yürütmekle görevli başbakan yardımcısı değiştirildi.

12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:02Kırgızistan, Tacikistan sınırında çözüm sürecini yürütecek başbakan yardımcısını değiştirdi
'da, ile sınır sorununu çözmeye yönelik süreci yürütmekle görevli başbakan yardımcısı değiştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Meclis'te güvenoyu alan Akram Madumarov'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Kabinesindeki Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov'u önceki gün görevinden alan Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, güneyde Tacikistan ile komşu il olan Batken'in valisi Madumarov'un adaylığını Meclise sunmuştu.
Kırgızistan ve Tacikistan hükümetlerinin topografik çalışma grupları 2 hafta önce sınırdaki arazi değişimlerini belirlemek için ortak çalışmalara başlamıştı. Çalışmaların 1 Mart 2020'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.
İki ülke arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belirli iken, geriye kalan bölgeler "tartışmalı sınır" olarak kabul ediliyor.
Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları geçen yıl 26 Temmuz'da sınır bölgesinde bir araya gelerek, tartışmalı sınır hatlarının netleştirilmesi için çözüm arayışı konusunda kararlılıklarını yinelemişti.

Başbakan Yardımcısı, Kırgızistan, Tacikistan, Güncel

Kaynak: AA

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