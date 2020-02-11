Haberler » Ekonomi » Kırgızistan, Türkiye'den yatırım çekmeyi planlıyor - Ekonomi

Kırgızistan, Türkiye'den yatırım çekmeyi planlıyor

Kırgızistan Yatırımların Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu, Türkiye'de büyük yatırımcıları ülkeye çekmek için Kırgız-Türk İş Forumu düzenlemeyi plandıklarını söyledi.

11.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:26Kırgızistan, Türkiye'den yatırım çekmeyi planlıyor
Yatırımların Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu, 'de büyük yatırımcıları ülkeye çekmek için Kırgız-Türk İş Forumu düzenlemeyi plandıklarını söyledi.
Adilbekuulu, düzenlediği basın toplantısında, başında bulunduğu ajansın görev ve 2019 yılı faaliyetleri ile Kırgızistan'a yatırım çekme yönündeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'un katılımıyla 2019 yılının kasım ayında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında önemli kararlar alındığını hatırlatan Adilbekuulu, KEK toplantısında imzalanan bir memorandum üzerinde çalışmayı aktif şekilde sürdüklerini belirtti.
Adilbekuulu, "Türkiye'den yatırım çekmek bizim önceliğimizdir. Bu yönde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte bu yılın yaz mevsiminin birinci ayında büyük Kırgız-Türk İş Forumu düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.
Kırgızistan'da faaliyette bulunan 300 Türk firmasının toplam 250 milyon doları aşan yatırımı bulunuyor.
Türk sermayeli firmaların toplam yatırımının 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

Kırgızistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 17:53:54