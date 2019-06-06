06.06.2019 22:38
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Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi: İçişlerimize karışmayın

Kırgızistan Türkiye

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı çağırarak nota verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fırat'ın Sokulukskogo bölgesindeki Orok köyünü ziyaret etmesi eleştirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı çağırarak nota verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fırat'ın Sokulukskogo bölgesindeki Orok köyünü ziyaret etmesi eleştirildi.

Büyükelçi Fırat'a 'Kırgızistan'ın içişlerine müdahale etmemesi' mesajı iletildi. Fırat, 5 Haziran tarihinde Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok'u ziyaret etti. Büyükelçinin Kırgız güvenlik güçleri ve yerel yetkililer işlerini yaparken Orok'ta bulunduğunun altı çizildi.
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Kaynak: Euronews.com
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