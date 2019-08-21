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Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

21.08.2019 13:48 Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul'da yakalandı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi Daiyr Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'da adresini belirledikleri şüpheliyi yakaladı.

Samsun'a getirilen zanlının, sevk edildiği adliyede gözaltı süresi uzatıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Kırgızistan, İstanbul, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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