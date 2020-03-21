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Kırgızlarda Nevruz Bayramı'nın ritüeli: Ardıç tütsüsü

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı'nın en önemli ritüellerinden olan ve tütsü yapılan ardıca ilgi arttı.

21.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:02
Kırgızlarda Nevruz Bayramı'nın ritüeli: Ardıç tütsüsü
Kırgızistan 'da Nevruz Bayramı'nın en önemli ritüellerinden olan ve tütsü yapılan ardıca ilgi arttı.
Ardıç, şehir pazarının ana güzergahında çuval ve kasalarla satılıyor.

Pazar ziyaretçileri, hastalıklarla başa çıkmak ve evlerindeki havanın temizlenmesi için ardıca yoğun ilgi gösteriyor.
Satıcılar, halkın yeni tip koronavirüs salgınına karşı evlerini tütsülemek amacıyla ardıç satın aldığını belirtiyor.
Nevruz tütsüsü
Kırgızların kültüründe, manevi temizliği ve bereketi simgeleyen ardıç tütsüleme işlemi, Nevruz Bayramı'nın olmazsa olmazı sayılıyor.
Bu işlemin bela ve kötülüklerden kurtardığına inanan Kırgızlar, tütsü yakarak, hastalıkları ve sıkıntıları bünyelerinden atmak için başının üzerinde üç kez döndürüyor.
Tütsü, "Alas alas, her beladan uzak, eski yıl gitti, yeni yıl geldi, aydan sağlıklı, yıldan esenlikli, iyiliği Tanrı verir, aydınlığı bol verir, alas alas" dizeleri ile dolaştırılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Nevruz Bayramı, Kırgızistan, Kültür Sanat

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