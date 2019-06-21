21.06.2019 12:25
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Kiri su arıtmaya her hafta bakım

Kiri su arıtmaya her hafta bakım

Düzce Belediyesi kirli su arıtma tesisinde her hafta Cuma günü rutin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi kirli su arıtma tesisinde her hafta Cuma günü rutin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Çerkes Taşköprü Mevkiinde bulunan Kirli Su Arıtma Tesisinin haftalık bakım çalışmasını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tesis donanımı detaylı şekilde incelenerek makinelerin durumu kontrol ediliyor. Aynı zamanda bakımlarını da yapan ekipler yaptıkları açıklamada "Gerek içme suyu tesisi gerekse kirli suyu arttığımız tesisimizde her hafta Cuma günü rutin inceleme ve bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. Düzce'de kullanılan suları kirli, temiz ayırmaksızın kontrol altında tutuyoruz. Tesislerimizin çalışma kapasitesinde hiçbir sorun yaşanmadığını değerli vatandaşlarımıza bildirmek isteriz" denildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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