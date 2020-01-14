Kiriakos Miçotakis kimdir? Kiriakos Miçotakis hayatı, biyografisi

Eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Kiriakos Miçotakis, Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü. Baba Miçotakis daha önce Türkiye üzerinden Paris'e sürgüne göndeilmiştir. Kiriakos Miçotakis hakkında detaylı bilgiyi derledik.

KİRİAKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Miçotakis, 1968'de Atina'da dünyaya geldi. Polonya kökenli Mareva Grabovski ile evli olan Miçotakis'in Konstantinos Mitsotakis, Dafni Mitsotakis, Sofia Mitsotaki adında üç çocuğu bulunuyor.

Ülkenin eski Başbakanı Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyannis eski Dışişleri Bakanı ve yeğeni Kostas Bakoyannis ise son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmişti.

Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu ve Stanford Üniversitesi'nde de yüksek öğreniminin ardından önemli finans şirketlerinde görev aldı, 2004 ve 2007 seçimlerinde Atina'dan milletvekili seçildi. Antonis Samaras hükümeti döneminde büyük ekonomik kriz sırasında 2013-2015'te İdari Reform Bakanlığı görevini yürütüyordu ve bu dönem 15 bin memurun işten çıkarılması ve başka görevlere atanması sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

KONSTANTİNOS MİÇOTAKİS TÜRKİYE YARDIMIYLA SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

Askeri darbe sonrası kurulan Yunanistan 'daki Albaylar Cuntası yönetimi (1967-1974) sırasında baba Miçotakis, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımıyla Türkiye üzerinden Paris'e sürgüne gitmişti.