Kiribati açıklarında geçen yıl batan tekne

Pasifik'teki ada ülkesi Kiribati açıklarında geçen yıl batan ve 95 kişinin ölümüne neden olan teknenin mürettebatının kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, Kiribati hükümetinin talebiyle yürütülen soruşturma, içindeki 102 kişiden yalnızca 7'sinin kurtulduğu teknenin kapasitesinin üzerinde yüklü olduğunu, kaptan ile mürettebatın kaza sırasında alkollü olduklarını ortaya koydu.

Soruşturma raporunda, önce kaybolduğu açıklanan ve 8 gün sonra battığı öğrenilen teknedeki yolcuların büyük bölümünün denizde açlık, su kaybı ve hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Teknenin kazada ölen kaptanının, hava durumu uyarılarını dikkate almadığı, teknenin yolcu taşıma lisansına sahip olmadığı ve batmaya başladığında imdat çağrısı verilmediği belirtildi.

Yeni Zelanda Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilileri, Ocak 2018'de MV Butiraoi isimli teknenin Kiribati'nin Nonouti Adası'ndan ayrıldığını, iki günlük yolculuğun ardından başkent Tarawa'ya varması beklenen teknenin kayıp olarak bildirildiğini açıklamıştı.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Hava Komutanı Darryn Webb daha sonra kaybolan teknedeki 6 yetişkin ve bir bebeğin, Pasifik Okyanusu'nda bir can kurtaran sandalından kurtarıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA