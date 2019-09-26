Haberler » Güncel » Haber

Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı

İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

26.09.2019 20:30
İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Bir iş yerinde oturan bacağı kırık bir kişinin can havliyle depremden kaçma anı görüntülere anbean yansıdı.
İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bağcılar'da bir iş yerinde yakalanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak hızla dışarıya kaçtı. Ayağı kırık bir kişi ve arkadaşlarının iş yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde oturan vatandaşların ve bacağı kırık vatandaşın hızla dışarıya kaçtığı görülüyor.
(İHA)
Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:59 Rus uzman: İstanbul'daki deprem, 7.5 büyüklüğündeki depremin ne zaman olacağını gösterecek
23:56 Dört Mevsim Kültür Rotamız Ula Projesi
23:56 Spor anadolu efes'te şampiyonluk coşkusu
23:56 İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
23:54 Isparta'ya şehit ateşi düştü
23:53 İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
23:52 İstanbul'daki deprem