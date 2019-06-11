Kırık koluyla hasta muayene ediyor

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bisikletten düşen Onkoloji Hastanesi Dahiliye Uzmanı Zeynep Fetullahoğlu, kırık koluna rağmen hastaları muayene etmeyi sürdürüyor.Van Gölü sahilinde köpeğe çarpmamak için kullandığı bisikletten düşen Fetullahoğlu, alçıya alınan koluyla mesaisine devam ediyor.Hastaların mağdur olmaması için rapor almadığını belirten Fetullahoğlu, "Hastanede tek dahiliye uzmanı olarak çalışıyorum. Hastalarımız mağduriyet yaşamasın diye çalışmaya devam etme kararı aldım. Hastalarımıza faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.Hastane Başhekimi Mehmet Köseoğlu de Fetullahoğlu'nun geçirdiği kaza sonucu kolunda kırıklar oluştuğunu ifade ederek, "Fetullahoğlu, hastalarımız mağdur olmasın diye poliklinik yapmaya devam ediyor. Bu gerçekten alkışlanacak davranış" diye konuştu.İl Sağlık Müdürü Koray Okur da Fetullahoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.