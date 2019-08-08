Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü

Çin'in güneybatısında bulunan Zunyi kentinde kırık rögar kapağına basıp kanalizasyona düşen çocuğu babası kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ailesi ile yürüyüş yapan küçük çocuğun kırık rögar kapağına basmasıyla kanalizasyona düştüğü görülüyor.

Kanalizasyona düşen çocuğu kurtarmak isteyen baba önce kuyuya girmeye çalıştı, ardından yere uzanarak oğlunu yakalamayı başardı ve kuyudan çekip çıkardı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Küçük çocuk kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Olay yerine çağrılan polis, kapağı tamir ettirmek için yetkililer ile irtibata geçildi. İki ay önce küçük bir erkek çocuğu benzer bir olayda hayatını kaybetmişti.