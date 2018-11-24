Kırıkdağ Köy Muhtarından Öğretmenlere Jest

Hakkari
merkeze 15 kilometre uzaklıkta ki Kırıkdağ köyü Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okulununda görev yapan öğretmenlere köy muhtarı tarafından anlamlı bir kutlama yemeği verildi.
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kendi evinde bir yemek veren köy muhtar Necmi Adıyaman
, okulda görev yapan 40 öğretmeni kendi evinde ağırlayarak bir eğlence düzenlendi. Muhtar Adıyaman, "Buradan başta bu zorluklar altında gece gündüz demeden çocuklarımız için emek sarf eden bütün öğretmenlerimizin gününü yürekten kutluyorum. Gelecegimizin teminatı olan çocuklarımıza büyük emek veren öğretmenlerin her zaman yanlarındayız. Buradan bütün öğretmenlerimizin ailesine sesleniyorum hiç bir çekincemiz olmasın onlar sizin bizlere verdiği emanetinizdir. Onlara gözümüz gibi bakacağız bundan hiç bir endişeniz olmasın" dedi.
Yemeğe katılan Jirki Aşireti Liderleri Tahir Adıyaman ise, "Devletimizin bize sağlamış olduğu bu imkanlar sayesinde bugün çocuklarımız huzur ve refah içinde eğitimlerini görmektedir. Ögretmen aileleri bunu bilsin ki buradaki çocuklarımız sadece sizin değil bizimde çocuklarımız olmuştur. Gözünüz arkada kalmasın. Onlar bizim çocuklarımız için gece gündüz çalışıyorlar. Bizlerde onların rahatlığı için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
Verilen yemeğe köyün ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman, Zap Karakolu Komutanı Caner Gencer'de katılarak öğretmenlerin öğretmenler günü sevincini paylaşıp tebrik ettiler. Okul Müdürü
Nazmi Üce'de, bütün öğretmenler adına Muhtar Necmi Adıyaman'a teşekkür ederek kendilerini bu ince düşüncelerinden dolayı tebrik etti. - HAKKARİ
Hakkari,Adıyaman
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:40