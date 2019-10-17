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Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek

Kırıkhan Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destekKIRIKHAN Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

17.10.2019 19:06
Kırıkhan Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destek
KIRIKHAN Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Mehmetçiğe destek maddesinin oylandığı meclis, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın ve Fatiha Suresi'nin okunması ile başladı. Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Başkan Yavuz, Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Türkiye bu harekat ile ülkemizin gelecek yüz yılını güvence altına alacaktırö dedi.
Başkan Yavuz'un okuduğu gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.
Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: DHA

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