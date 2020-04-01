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Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon tedbirleri

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı köy statüsündeki 6 mahalle, koronavirüsü tedbirleri kapsamında sosyal izolasyona tabi tutuldu.

01.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:58
Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon tedbirleri

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı köy statüsündeki 6 mahalle, koronavirüsü tedbirleri kapsamında sosyal izolasyona tabi tutuldu. Jandarma ekipleri, köylere giriş-çıkışları denetimli olarak sağlıyor.

İzmit 'te karantina altında iken kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve buna rağmen otobüs ile Hatay 'ın Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gelen M.H. isimli vatandaş, aile bireylerinin yaptığı başvuru üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü hıfzıssıhha ekipleri tarafından özel donanımlı ambulans ile Hatay Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesi ve irtibatta bulunduğu diğer 5 aile ile birlikte tüm mahalle halkına sosyal izalasyon uygulanarak mahalleye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alındı. Mahallede doğum ve acil hastalıklar dışında çıkışlara izin verilmediği belirtildi.

YOLCULUK YAPTIĞI OTOBÜSTEKİLER UYARILIYOR

Diğer yandan testi pozitif çıkan kişinin, İzmit'ten bindiği otobüs firmasıyla irtibata geçen emniyet birimleri, M.H.'nin birlikte seyahat ettiği kişilerin tespiti için ve virüs testine tabi tutulmaları için çalışma başlattı.

Ayrıca, koronavirüs şüphesi nedeniyle Ceylanlı köyüne 14 Nisan 2020 tarihine kadar sosyal izalasyon uygulanacağı ifade edildi. Daha önce umreden gelen ve Bektaşlı Mahallesinde oturan bir vatandaşın testinin pozitif çıkması üzerine sosyal izolasyon uygulanan Bektaşlı, Taşoluk, Dedeçınar, Saylak ve Balarmudu mahallelerinde ise 4 Nisan'a kadar tedbir amaçlı olarak mahallelere giriş çıkışlarda kısıtlamaların devam edeceği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Kırıkhan, İzmit, Hatay, Güncel
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