Haberler » Güncel » Kırıkhan'da 9 Kıbrıs gazisine madalya verildi - Haber

Kırıkhan'da 9 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Hatay'ın Kırıkhan ilcesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya takdim edildi.

26.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:52Kırıkhan'da 9 Kıbrıs gazisine madalya verildi
'ın ilcesinde, Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya takdim edildi.
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen törende, şehit ve gazilerin vatan toprağı için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.
Şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirten Karamehmetoğlu, "Şimdiye kadar madalyasını almayan 9 Kıbrıs gazisine madalyalarını taktim ediyoruz. Memleketi vatan yapan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Onlar değerli canlarını bu vatan, bayrak, bağımsızlığımız için ortaya koymuşlardır." dedi.
Kırıkhan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yalçın ise evli olduğu sırada Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığı ve bu yüzden madalyasını eşi adına aldığını söyledi.
Konuşmaların ardından gazilere madalyaları verildi.

Kırıkhan, Kıbrıs, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Caprice Gold mağdurlarının inşaattaki nöbeti sürüyor
15:36 Defineciler mimar sinan'ın eseri güzelce kemeri çevresini delik deşik ettiler
15:31 Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı
15:31 Kişisel sergi beğeni topladı
15:31 Terör örgütünde çözülme devam ediyor
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
18:01 "İyilik Isıtır" kampanyasına Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu'dan anlamlı destek
26.11.2019 15:37:13