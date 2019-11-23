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Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 900 "Kara Mehmet Narı" fidanı dağıtıldı.

23.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:08Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı
'ın ilçesinde, 900 "Kara Mehmet Narı" fidanı dağıtıldı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Delibekirli Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, coğrafi şartlar nedeniyle bölgenin en iyi narının Kırıkhan'da yetiştiğini söyledi.
"Kara Mehmet Narı"nın özel olduğunu vurgulayan Yayman, " 'yi gezen ve Türkiye'nin lezzetlerini bilen biri olarak söylüyorum, bu nar Türkiye'nin en iyi narıdır. Bu lezzeti bütün Türkiye bilsin istiyorum, bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.
Yayman, Kara Mehmet Narı'na coğrafi işaret almak için de çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

Kırıkhan, Türkiye, Hatay, Nar, Güncel

Kaynak: AA

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